Mercedes-Benz präsentiert auf der IAA Mobility 2025 den neuen GLC mit EQ-Antrieb

HQ

Mercedes-Benz hat verstanden, dass die Zukunft von Autos und Automobilen elektrisch ist, und ist derzeit auf dem Weg, sich massiv in die Technologie zu engagieren. Dies wird als nächstes am IAA Mobility 2025 stattfinden, wo der Autohersteller anwesend sein wird, um sein "größtes Produkteinführungsprogramm aller Zeiten" vorzustellen.

In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass Mercedes-Benz an der Messe teilnehmen wird, um der Welt nicht nur den Concept AMG GT XX und den neuen vollelektrischen CLA Shooting Brake (den ersten elektrischen Mercedes-Benz im Kombi-Stil) vorzustellen, sondern auch ein brandneues GLC-Modell, das mit EQ-Technologie entwickelt wurde.

Es wird erwähnt, dass das Auto "das erste einer ganzen neuen Serie von Autos mit gehobenem ikonischem Mercedes-Benz Design sein wird und ein neues Gesicht der Marke präsentiert. Zweckmäßig, raffiniert und unverkennbar ein GLC, verkörpert er alles, was man von einem Topseller in der Produktpalette von Mercedes-Benz erwartet. Das neue Modell setzt das Erbe des GLC in seiner elektrischen Form nahtlos fort und ist ikonisch, vielseitig, intuitiv und geschmeidig."

Die vollständige Enthüllung findet am 7. September statt, und wenn Sie nicht vorhaben, persönlich teilzunehmen, können Sie hier online zuschauen.

Werbung: