Mercedes-AMG möchte nicht, dass sich ihr kommendes Elektroauto... Elektrisch

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Mercedes-AMGs erstes speziell gebautes Elektroauto dreht sich offenbar nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Einstellung. Ein neues Entwicklungsvideo zeigt, wie der kommende Mercedes-AMG GT elektrische Viertürer glücklich seitlich auf Eis rutscht, da die Marke deutlich macht, dass es kein typisches, klinisches Elektrofahrzeug sein wird.

Der Prototyp, der derzeit im Winter getestet wird, zeigt, wie driftorientiert das Auto ist. Ingenieure zeigen aktiv seine Fähigkeit, die Traktion zu unterbrechen und kontrollierte Rutschen zu halten, selbst bei wenig Grip wie Schnee und Eis.

Aber die größte Wendung? AMG möchte überhaupt nicht, dass sich dieses Elektrofahrzeug wie ein Elektrofahrzeug anfühlt. Das Auto wird simulierte V8-Motorgeräusche und sogar künstliche Gangschaltungen bieten, die das emotionale Erlebnis eines traditionellen AMG-Performance-Fahrzeugs nachbilden.

Das neue Modell soll mit Fahrzeugen wie dem Porsche Taycan konkurrieren und auf AMGs speziellem AMG basieren. EA-Plattform und markiert damit einen großen Wandel für die Performance-Sparte, die ins elektrische Zeitalter übergeht.

Sie können sich unten die erwähnten Wintertests ansehen.