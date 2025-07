Mercedes-AMG kündigt neues High-Performance-GT-Bahnsport-Projekt an

HQ

Mercedes-AMG hat viele mit der Ankündigung überrascht, dass sich ein neues GT Track Sport-Modell in der Entwicklung befindet. Das Auto, das in der Region Affalterbach in Deutschland entwickelt wurde, ist darauf ausgelegt, Rekordzeiten aufzustellen, und was seinen Namen betrifft, so trägt das Modell den Namen Concept AMG GT Track Sport.

In einer Pressemitteilung erklärt Mercedes-AMG, dass es sich um ein "kompromissloses Konzeptfahrzeug" handele, das "auf absolute fahrdynamische Spitzenleistungen ausgelegt ist, um neue Maßstäbe und Rekordzeiten zu setzen".

Es gibt zwar kein Datum, wann das Auto auf den Markt kommen wird, aber wir haben bereits einen Teaser des Modells gesehen, der seine schlanke Designphilosophie zeigt. Mercedes-AMG gibt an, dass derzeit "das getarnte High-Performance-Projekt finalisiert wird, bevor es sich auf den Teststrecken beweisen muss".

Was wir wissen, ist, dass dies für Mercedes-AMG ein Bekenntnis zur Zukunft der GT-Fahrzeuge ist, denn es drückt aus: "Mit dem neuen Konzeptfahrzeug demonstriert Mercedes-AMG seine große Kompetenz als Sportwagenhersteller und gibt einen Ausblick auf eine mögliche Erweiterung der GT-Baureihe um einen V8-Motor."

