Mercedes-AMG kehrt in die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft zurück und kehrt nach Le Mans zurück

Die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft wird im kommenden Jahr Mercedes-AMG willkommen heißen. Der deutsche Automobilhersteller arbeitet mit dem italienischen Team Iron Lynx zusammen und wird zwei neue LMGT3-Rennwagen zur Verfügung stellen.

Die WEC-Saison 2025 mit acht Rennen das ganze Jahr über beginnt am 28. Februar 2025 für die 1812 km in Katar, aber das Hauptereignis werden natürlich die 24 Stunden von Le Mans sein, die mit Mercedes-Autos gewonnen wurden, die 1952 und 1989 die 24 Stunden von Le Mans gewonnen haben.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir schon seit einiger Zeit sehr daran interessiert sind, nach Le Mans zurückzukehren", sagte Christoph Sagemüller, Mercedes-AMG Motorsportchef. "Die Saison 2025 mit dem Einstieg in die FIA WEC ist der richtige Moment – wir kehren nach 26 Jahren an die Sarthe zurück!"

"Die erste Saison der FIA WEC mit LMGT3-Fahrzeugen war bereits extrem interessant, und wir wollen in Zukunft noch mehr Spannung in das Feld bringen", fügte er hinzu.

Der ehemalige italienische Formel-3-Champion Matteo Cressoni und Claudio Schiavoni (#60 und #61) sind die ersten beiden Fahrer, die in der nächsten Saison von Iron Lynx bestätigt wurden, einem Team, das in den letzten drei Jahren mit Ferrari, Porsche und Lamborghini zusammengearbeitet hat. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft mit Mercedes angesichts des Erfolgs, den der Mercedes-AMG GT3 in letzter Zeit hatte, länger halten wird.