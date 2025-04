Mercedes-AMG F1-Team stellt E-Bike-Reihe vor

HQ

Mercedes-AMG ist nicht mehr die dominierende Kraft in der Formel 1, die es einmal war, da das Team seit dem Ende der Saison 2021 Schwierigkeiten hat, mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Unabhängig davon sind sie jedoch immer noch eine der besten Motorsportorganisationen der Welt, weshalb es aufregend ist zu sehen, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen, um eine Reihe von Elektrofahrrädern zu entwickeln.

Es gibt ein paar verschiedene Optionen, die jeweils leicht unterschiedliche Funktionen erfüllen. Das Rallye Edition bietet zum Beispiel ein vom Motorsport inspiriertes Getriebe, das in nur 0,2 Sekunden schalten kann. Der City Edition hingegen ist eher für das Reisen in der Stadt gedacht und verfügt über einen 250-W-Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreichen kann. Danach folgt der Track Edition, der mit Bluetooth-integrierten intelligenten Bremsen ausgestattet ist, die sich mit einem intelligenten Helm verbinden können, der ein leuchtendes Display auf der Rückseite verwendet, um Personen hinter dem Radfahrer dank eines Anzeigeelements mitzuteilen, wenn sie bremsen und um Kurven biegen. Zu guter Letzt gibt es noch das Urban Edition V15, das als Hochleistungs-Rennrad gilt, das über einen Carbonrahmen verfügt und eine Balance zwischen Komfort und Nutzen bieten soll.

Der Haken an diesen Markenfahrrädern ist, dass sie sehr, sehr teuer sind. Am günstigsten ist der City Edition mit einem Preis von 4.000 £. Der teuerste ist der Rallye Edition, der Sie satte 7.000 £ kostet. Wenn Sie sich für eines dieser Fahrräder entscheiden, werden heute Bestellungen entgegengenommen, wobei die Herstellung etwa 90 Tage dauert und in einer Auswahl von Größen erhältlich ist.

Werbung: