Menschliche Gehirnzellen sind das Zentrum des biologischen Computers CL1

HQ

Es mag sich anhören wie etwas aus Fallout oder Warhammer 40,000, aber nein, es ist real. Ein Computer, der auf im Labor gezüchteten Gehirnzellen basiert, die über einen Siliziumchip gezüchtet werden und elektrische Impulse senden und empfangen.

Alles läuft in der dystopischen simulierten Welt von biOS - Biological Intelligence Operating System. So wie die Neuronen in den Gehirnzellen reagieren, reagiert auch die simulierte Welt. Es ist eine völlig direkte Verbindung zu den Neuronen, die für die sechs Monate, in denen sie am Leben gehalten werden, möglich ist.

Es handelt sich um ein "programmierbares organisches neuronales Netzwerk", das über USB angeschlossen wird und sogar mit einem Touchscreen ausgestattet ist.

Dieses grimdark-Produkt hat jedoch auch etwas Humor - laut seiner Website wird es mit "tierversuchsfreien Tests" hergestellt. Verrückte Wissenschaftler haben also Humor. Sie nennen es sogar "ethisch überlegen".

Cortical Labs

Der springende Punkt ist, dass echte lebende Gehirnzellen anstelle von KI Neuronen haben, die weniger Energie verbrauchen und mit viel weniger Training lernen. Steuerung über einen Cloud-basierten Dienst, der über einen Browser auf Ihren biologischen Computer zugreifen kann.

Wenn Sie der Preis von 35.000 US-Dollar nicht abschreckt, sollten Sie vielleicht trotzdem fragen; "Nur weil du kannst, heißt das nicht, dass du es auch solltest?"