Empörung über Orca-Handling im französischen Meerespark

Marineland schloss Anfang des Jahres seine Pforten aufgrund des 2021 in Kraft getretenen Gesetzes, das Unterhaltungsshows mit Walen, Delfinen und Schweinswalen in Frankreich verbot und Marineland eine strenge Frist bis Dezember 2026 setzte, um seine Tiere an einen sicheren Ort zu bringen.

Nach der Schließung des Wasserparks Marineland wurden die Tiere, die in den verschiedenen Becken lebten, nach und nach umgesiedelt, obwohl einige noch auf ein neues Zuhause warten. Unter ihnen sind zwei Orcas, Wikie, 23, und sein Sohn Keijo, 12, die ihre langen Tage in einem Teich verbringen, während sich die Wasserqualität verschlechtert.

Jetzt hat die Schließung von Marineland eine weitere kontroverse Wendung genommen, nachdem inzwischen viral gegangenes Filmmaterial aufgetaucht ist, das zeigt, wie Trainer einen 12-jährigen männlichen Orca, Keijo, manuell stimulieren. Das Video, das von der Walschutzgruppe TideBreakers veröffentlicht wurde, zeigt einen Trainer, der das Tier hält, während ein anderer die Handlung ausführt.

Nach Angaben der Parkleitung sollte das Verfahren Keijos sexuelle Spannung verringern und Aggressionen oder mögliche Inzucht mit seiner Mutter Wikie verhindern. TideBreakers vermutet jedoch, dass es sich um ein künstliches Befruchtungsprogramm handelt, und behauptet, dass das Sperma zu Zuchtzwecken ins Ausland verkauft werden könnte.

Der Skandal hat in Frankreich für öffentliche Empörung gesorgt, da sich die Wasserbedingungen für die beiden Orcas noch Monate nach der Schließung des Parks verschlechtern. Obwohl das französische Gesetz Ausstellungen von Meeressäugern verbietet und eine Frist bis 2026 für die Umsiedlung festlegt, sind die Bemühungen der Regierung, die Orcas nach Teneriffa und die Delfine nach Madrid umzusiedeln, bisher ins Stocken geraten.