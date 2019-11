Menschen sorgen sich um Zukunft von In the Valley of Gods

In the Valley of Gods ist das nächste Spiel von Campo Santo, dem Studio hinter dem malerischen Abenteuer Firewatch. Der Steam-Besitzer Valve vertreibt den Titel für die Kalifornier, allerdings gibt es schon seit einiger Zeit keine neuen Informationen mehr über das geplante Projekt. Nun haben Fans verdächtige Aktivitäten entdeckt, die Annahme zur Sorge geben:

Einem Twitter-Nutzer sind einige Valve-Mitarbeiter aufgefallen, die noch im April auf ihren privaten Profilen mit dem Spiel in Verbindung gebracht wurden. Doch irgendetwas muss seitdem vorgefallen sein, was diese drei Personen dazu veranlasst hat, die entsprechenden Verweise zu diesem Projekt, an dem sie teils in leitender Position tätig waren oder sind, zu kappen (1, 2, 3).

Bei einzelnen Personen wäre das weniger interessant, doch Campo Santo zählt nur wenige Mitarbeiter. Die offizielle Webseite zum Spiel ist weiterhin in Betrieb, doch ein paar Leute vermuten aufgrund dieser subtilen Änderungen, dass womöglich bald eine Planänderung kommuniziert wird. In the Valley of Gods sollte eigentlich noch 2019 angekündigt werden, die letzte Erwähnung liegt jedoch 18 Monate zurück. Wir haben uns auch an Valve gewandt, um einen Kommentar zu dieser Angelegenheit zu erfragen. Bis dahin müssen wir diese Nachricht als Gerede abstempeln.

