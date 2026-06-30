MenaRD behält Street Fighter 6 Titel bei Evo 2026

HQ

Im Jahr 2025 schaffte es Saul Leonardo "MenaRD" Mena II, auf den Gipfel der Evolution Championship Series (Evo) in Las Vegas zurückzukehren, wo er sich im Turnier Street Fighter 6 als zu stark für die Konkurrenz erwies. Da Evo 2026 am vergangenen Wochenende stattfand, könnte es euch interessieren zu hören, dass MenaRD es geschafft hat, diesen Titel zu verteidigen und ebenfalls zum Sieger von 2026 in SF6 gekrönt wurde.

Das Ergebnis folgte auf einen intensiven Kampf im Grand Final gegen "Shigematsu". Der japanische Herausforderer gewann tatsächlich das erste Match gegen MenaRD, aber da der amtierende Champion durch den Gewinn des Upper Bracket ein Grand-Finals-Ticket erhalten hatte, konnte er diese Runde abgeben und am Leben bleiben. Das setzte den ganzen Druck auf die zweite Runde, in der alles auf dem Spiel stand. MenaRD fand hier eindeutig seinen Rhythmus, denn der Titelverteidiger besiegte Shigematsu mit 3:0 und holte sich erneut den Evo-Titel.

Es sei gesagt, dass dieses Ergebnis nur bedeutet, dass MenaRD für seine Leistungen 40.000 Dollar an Geldpreisen bekommt, da frühere Ergebnisse bei anderen Turnieren bedeuten, dass er sich nicht erneut für den Capcom Cup 13 oder den Esports World Cup qualifizieren kann. Zu diesem Zweck hat Shigematsu sich für den zweiten Platz und mit beiden Einladungen weiterhin ein Ticket für beide Veranstaltungen sichert, wobei der viertplatzierte Jaime "Craime" Bustos ebenfalls ein EWC-Ticket erhalten hat, da der drittplatzierte Kilyan "Kilzyou" Faucheux bereits einen Platz bei diesem Event gesichert hatte.