Menace (Early Access)

Es beginnt gut mit einem Trailer, der von Astartes, Terminator, Aliens und Starship Troopers inspiriert wirkt. Es sollte einige gemeinsame Nenner haben, da es vom talentierten Syama Pedersen geschaffen wurde, der hinter Projekten wie Astartes steht. Es ist klar, dass Overhype Studios weiß, wie man ein spannendes Universum aufbaut. Die Einleitungssequenz deutet auf eine dunkle dystopische Zukunft hin. Ihr vorheriges Werk, Battle Brothers, gehört zu meinen persönlichen Lieblingsspielen in diesem Genre, daher war es für mich selbstverständlich, auch diesen Titel auszuprobieren. Es ist klar, dass das Studio ein höheres Budget hat, denn alles - von Grafik und Musik bis hin zu Zwischensequenzen - ist deutlich besser als zuvor. Man sollte jedoch mit der Einstellung hineingehen, dass es immer noch eher ein Indie-Spiel als eine hochbudgetierte Produktion ist. Obwohl das Studio einen Publisher hat, ist es grafisch und technisch nicht annähernd mit Produktionen wie XCOM 2 vergleichbar. Vielmehr ähnelt es Titeln wie Xenonauts 2.

Es beginnt ziemlich verwirrend mit vielen Informationen darüber, warum man dort ist, wo man ist, und Overhype Studios hat sich entschieden, nicht viel zu erklären. Anfangs fühlt es sich an, als würde man ins Spiel geworfen, ohne einen Prolog gespielt oder die Welt in irgendeiner Weise zu verstehen. Ich finde das ein bisschen schade. Die Stars dieses Early Access sind die Fraktionen, die Welt, das Universum und die Geschichte, die alle äußerst interessant sind. Ich vermute, dass dies später noch erweitert wird. Allerdings umfasst diese Version des Titels fast fünfzig Stunden Spielspaß. Wenn man den Inhalt mehr als einmal durchspielt, kann man diese Zeit sicherlich verdoppeln. Das ist eine ganze Menge Inhalt, den man in dieser Vorschauversion erhält.

Es gibt einen Trainingsmodus, der dich auf die Gegner vorbereitet, ähnlich wie im Starship Troopers-Film. Du wirst ziemlich sofort herausgefordert, sobald das Spiel richtig beginnt.

Was mir am Titel am meisten gefällt, ist das Squad-Leader-System. Man wählt einen Anführer für jede Soldatengruppe oder einen Piloten/Fahrer für seine Fahrzeuge. Sie alle haben Persönlichkeiten, Synchronisation und sprechen während der Missionen miteinander. In dieser Hinsicht ähnelt es ein wenig Jagged Alliance. Jedes Mal, wenn die Truppen einen Feind ausschalten oder etwas tun, bekommt man eine Dosis Sprachausgabe, die die Missionen auf eine Weise zum Leben erweckt, wie es vielen anderen Titeln des Genres nicht gelingt. Man sorgt sich mehr um seine Tröpen, obwohl nur die Anführer Gespräche führen. Jeder Anführer kann außerdem bis zu 8 Soldaten haben, die man benennen kann, wenn man möchtet. Diese Truppen sagen nichts, aber sie werden von der Ausrüstung, den Waffen und anderen Gegenständen beeinflusst, die man dem Gruppenleiter zwischen den Missionen gibt. Overhype Studios hat den Söldnern in Battle Brothers gute Persönlichkeit gegeben, und das ist auch hier deutlich zu sehen. Jeder Gruppenleiter kann dann ungefähr nach demselben Prinzip aufgewertet werden. Man muss das tun, um mit den Feinden fertig zu werden.

Wenn man das Spiel startet, kann man nicht viel tun. Man hat nur wenige Ressourcen, und die, die man hat, werden genutzt, um sicherzustellen, dass die Soldaten volle Stärke haben und mit der rudimentärsten Ausrüstung ausgestattet sind, auf die man Zugriff hat. Es dauert auch eine Weile, bis man das Raumschiff, das man steuert, aufrüsten kann. Um Ressourcen zu erhalten, um mehr Ausrüstung, Arbeitskräfte, Gruppenführer aufzurüsten und das beschädigte Raumschiff an Bord zu reparieren, muss man Operationen abschließen. Jeder Planet verfügt über eine oder mehrere Operationen, die wiederum vier oder mehr einzelne Missionen enthalten, die man der Reihe nach absolvieren muss. Es ist ein bisschen wie bei Roguelites, wenn man einen Pfad durch mehrere Missionen wählt. Durch das Abschließen von Missionen erhält man Vorteile für die nächste Mission, und je nachdem, welche man in der Reihenfolge wählt, können die letzten Missionen radikal beeinflusst werden. Eine andere Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist die letzte Mission in Wings of Liberty. Man kann die Insekten daran hindern, Tunnel zu graben, oder die Anzahl der Feinde in späteren Missionen reduzieren. Es ist ein robustes System, das gut funktioniert, und jede Mission beschreibt, warum es vorteilhaft ist, auch wenn man nicht alle während einer einzigen Operation spielen kann.

Fahrzeuge können mächtige Werkzeuge gegen bestimmte feindliche Gruppen sein. Alle Gegner verfügen jedoch über Fahrzeugabwehrwaffen.

Sobald man die Operationen abgeschlossen hat, erhält man Ressourcen, um sein Raumschiff aufzurüsten, was notwendig ist. Das kann bedeuten, dass man mehr Informationen über die Schlachtfelder hat, Luftangriffe anfordern kann oder ständig mehr Truppen rekrutieren kann, um die Gruppenführer zu verstärken. Einzelne Soldaten sterben, und man muss seine Reihen auffüllen, um die Vielzahl der Bedrohungen zu überleben, denen man begegnen wird. Falls die gesamte Truppe zusammen mit dem Anführer fällt, hat man ein paar Runden Zeit, um ihn zu retten. Das bedeutet, dass man seine wertvollen Anführer nicht verlieren muss, wenn während der Mission etwas schiefgeht. Man kann sich darauf verlassen, dass etwas schiefgeht, wenn man bedenkt, wie viel Schaden manche Feinde den Soldaten zufügen können. Eine gut platzierte Granate des Feindes kann ausreichen, um die Truppen außer Gefecht zu setzen.

Die ersten Gegner sind Menschen und Insekten, aber man trifft auch auf die Friktion, die dem Spiel seinen Namen gegeben hat. Die Menschen bestehen aus Piraten und anderen, aber man muss sie mit Maschinengewehrfeuer unterdrücken und sich gut hinter Deckungen vorwärtsbewegen. Die Insekten hingegen können zu den Truppen gelockt werden, und mit den Waffen lassen sich diese Truppen schnell vernichten. Selbst die besser gepanzerten Insekten lassen sich effektiv in Fallen locken, und mit Hilfe von Granatwerfern, panzerbrechender Munition und anderen Waffen kann man sie relativ leicht bekämpfen. Der letzte Gegner, eine Mischung aus Alien und Terminator, ist nicht ganz so leicht zu besiegen. Sie bieten Selbstmordattentäter, Minen, Scharfschützen und das, was am ehesten Skynets Hunter-Killer-Panzern ähnelt. Sie sind auch ein mysteriöser Feind, und man weiß nicht wirklich, warum sie in diesem fremden Sonnensystem, in dem man sich befindet, Probleme verursachen.

Ihre Führungskräfte haben viel zu sagen.

Auch wenn die KI nicht immer die Klügste in ihren Entscheidungen ist, sind die Vielfalt und die Strategien, die man anwenden muss, vielfältig. Battle Brothers war insofern einzigartig, als man sorgfältig überlegen musste, bevor man dem Feind begegnete. Man kann die Menschen in Menace nicht wirklich so bekämpfen wie gegen die Insekten. Mit etwas Glück wird das weiter genutzt und erweitert, genau wie im vorherigen Titel. Der Fortschritt, wie er in diesem Early Access erscheint, basiert darauf, dass man Operationen abschließt, neue Ausrüstung kauft und sowohl die Truppen als auch das Raumschiff aufrüstet. Nach ein oder ein paar Operationen bekommt man neue Dialoge und die Geschichte geht weiter. Ohne zu viel zu verraten, bin ich gespannt, was noch kommt. Leider konnte ich aus irgendeinem Grund nicht auf die Enzyklopädie im Spiel zugreifen. Das bedeutete, dass ich nicht mehr über das Universum und seine Komponenten lesen konnte.

Abgesehen vom Storytelling sind die Kämpfe die Hauptattraktion des Spiels, und ich finde, sie halten einen gewissen Schwierigkeitsgrad, ohne so schwierig wie Battle Brothers zu sein. Man bewegt seine Truppen durch Felder, und sie haben eine bestimmte Anzahl an Punkten zum Bewegen, Drehen, Sitzen oder Angreifen. Manche Waffen erfordern, dass die Truppen sitzen, was Punkte kostet. Dafür muss man seine Punkte, deine Begegnungen, die Entfernung und die Nähe zu anderen Truppentypen ausbalancieren. Anfangs ist das Spiel relativ einfach; Man bewegt die Truppen und besiegt Feinde gleich starker. Wenn die schwerere Artillerie auf das Schlachtfeld rollt und man mit der Wirtschaft zu kämpfen hat, bringt das das Gleichgewicht etwas durcheinander. Manche Kämpfe sind auf gute Weise schwierig, aber man kämpft immer mehr gegen alle Widrigkeiten. Ich denke, das könnte eine leichte Balance-Änderung erfordern, da ich das Gefühl hatte, dass die Wirtschaft des Spielers nicht perfekt mit dem Schwierigkeitsgrad skaliert. Es ist machbar, fühlt sich aber noch nicht ganz richtig an. Vor allem, da dies nicht versucht, den Schwierigkeitsgrad ihrer vorherigen Kreationen nachzuahmen.

Nach einer Operation können Sie eine Belohnung wählen. Ich habe bestimmte Missionen in einer bestimmten Anzahl von Runden nicht abgeschlossen, was vier Sterne statt fünf ergab. Das Abschließen der Nebenmissionen kann sicherstellen, dass die Belohnungen größer sind.

Wenn dir die Idee gefällt, eine Eliteeinheit zu führen, Beziehungen zu verschiedenen Fraktionen aufzubauen, filminspirierte Gegner zu bekämpfen und dich in einem anspruchsvollen, taktischen, rundenbasierten Strategiespiel herauszufordern, ist das hier großartig. Obwohl das Spiel flüssig und gut läuft, gut klingt und nicht viele Fehler hatte, ist es Early Access. Das Grundgerüst eines guten Produkts ist vorhanden, es ist wirklich unterhaltsam, und ich bin fasziniert von dem Universum, das sie aufgebaut haben. Es ist nicht ganz der klare Hit wie Battle Brothers heute, aber das Potenzial ist vorhanden. Es ist auch viel einfacher, einzusteigen, auch wenn es stellenweise herausfordernd ist. Allerdings fand ich das Ressourcensystem etwas leichter zu verwalten als in ihren vorherigen Arbeiten. Es ist aufregend, süchtig machend, und die Kämpfe haben genau die richtige Intensität in Bezug auf Sound, Sprachausgabe und Abwechslung, um mehr zu wollen. Ich hatte auch keine technischen Probleme.

Wenn du so bist wie ich und das Studio hinter diesem Projekt magst, solltest du es dir mal anschauen. Wenn du jedoch neu im Genre und in der bisherigen Arbeit des Studios bist, solltest du wissen, dass das Spiel dir mehr abverlangt als viele seiner Konkurrenten. Hier gibt es eine Lernkurve, und du wirst von Zeit zu Zeit verlieren. In diesem Spiel ist es wirklich nicht möglich, sich zu erholen, wenn man zu früh zu viel verliert. Es ist möglich, den Verlust eines einzelnen Teamleiters zu bewältigen, da man über den Schwarzmarkt mehr einstellen kann. Allerdings hat es derzeit nicht das gleiche Gefühl, nach einer Niederlage zurückzukehren wie im vorherigen Titel oder in XCOM. Man kann eine Operation jedoch auch absagen, wenn man ein paar Missionen abgeschlossen hat, was zu einem Beziehungsverlust führt. Das bedeutet, dass man nie in einer Fehlerschleife feststecken, sondern abbrechen und eine andere Operation versuchen kann. Das bedeutet, dass man sich nicht allzu viele Gedanken machen muss, einen Speicherstand neu zu laden. Andererseits finde ich es etwas schade, dass Verluste nicht besser im Produkt verankert sind.

Zwischen den Missionen müssen Entscheidungen getroffen werden, und diese können zu neuen Missionen oder Belohnungen führen.

Zusammenfassend ist es ein erfolgreiches Spiel. Das Gerüst eines wirklich großartigen Erlebnisses ist hier. Die Kämpfe, Gegner und andere Elemente des Spiels sind abwechslungsreich und interessant. Ihre phänomenale Einführungssequenz steht etwas im Widerspruch zu den Produktionswerten des restlichen Titels, aber ich bin zufrieden. Es ist immer noch ein kleines Indie-Studio, das immer weiter wächst. Es ist ein spannendes Spiel mit einem interessanten Universum, und die Early-Access-Version bietet euch zum Zeitpunkt dieser Rezension bis zu fünfzig Stunden Spielspaß. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr es wahrscheinlich schneller durchspielen, und der Wiederspielwert ist hoch. Die Vielzahl an Fahrzeugen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen in Kombination mit dem Upgrade-System ermöglicht viele verschiedene Spielweisen. Jede gegnerische Fraktion erfordert außerdem eigene Strategien, Ausrüstung und Herangehensweisen, um zu gewinnen. Aus diesen Gründen kann ich Menace wärmstens empfehlen. Es sticht in diesem Genre positiv hervor und ist auf angenehme Weise herausfordernd.