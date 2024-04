Men of War II startet nächsten Monat

HQ

Der ukrainische Entwickler Best Way hat das Startdatum für seinen RTS-Titel aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt gegeben, Men of War I I. Das Strategiespiel wird am 15. Mai 2024 in voller Länge für den PC erscheinen, und dies wurde zusammen mit einem neuen kurzen Trailer bestätigt, den Sie unten finden können.

Uns wurde bei der Premiere gesagt, dass das Spiel aus drei spielbaren Nationen bestehen wird, den Sowjets, den Amerikanern und dem Dritten Reich, und dass jede ihre eigene Kampagne haben wird, außerdem wird es zwei weitere historische Kampagnen geben, die es zu erleben gilt, sowie eine dynamische Eroberungskampagne und einen gefechtsähnlichen Raid-Modus.

Jeder Teil der Einzelspieler-Elemente des Spiels wird auch im Koop-Modus mit bis zu fünf Spielern zugänglich sein, und es wird PvE- und PvP-Multiplayer-Optionen geben, einschließlich Ranglisten-Matchmaking für diejenigen, die es wagen, sich online zu testen.

Wenn Men of War II in drei Wochen erscheint, wird das Spiel für 37,99 £ / 44,99 € erhältlich sein.