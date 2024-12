Memory Lost enthüllt Veröffentlichungsfenster mit stylischem neuen Trailer

Memory Lost ist ein actiongeladener narrativer Shooter, der sich in die Riege des vollgepackten Jahres 2025 einreiht. Memory Lost stammt von Magic Hazard und ESDigital Games und spielt in einer futuristischen Welt, in der Roboter, Laserwaffen und Gedankentausch existieren.

Mind Swapping wird dein Schlüssel zum Sieg in Memory Lost sein. Du hast nur einen Körper und eine Menge Magazin darin, also musst du viel herumspringen, um zu überleben. Im Trailer sieht es aus wie eine Mischung aus Ghostrunner und Hotline Miami, und wenn ihr sehen wollt, worum es geht, schaut euch den Trailer unten an:

Memory Lost erscheint 2025 für Xbox, PlayStation, Switch und PC.