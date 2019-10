Meltdown: Eigenes Gameplay zu Crypto und World's Edge aus Apex Legends: Season 3

Gestern ist die dritte Saison in Apex Legends gestartet, dem Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment. Das Game hat eine neue Legende namens Crypto, die frische und sehr bunte Karte World's Edge, sowie eine Plasmaknarre erhalten. Bestehende Charaktere wurden in Saison 3: Meltdown zum Teil überarbeitet, bei vielen Waffen hat sich wertemäßig ebenfalls einiges getan. Mehr als Grund genug also, um noch einmal in den kostenlos spielbaren Shooter zurückzukehren. Mehr Infos zum Game bekommt ihr in Sams Vorschau-Artikel oder alternativ in unseren eigenen Gameplay-Videos. Dóri aus der GRTV-Crew hat sich mit dem Game auseinandergesetzt und zwei Matches auf den Live-Servern gespielt. Die ersten beiden Videos stammen derweil von Sam, der in Los Angeles in der geschützten Entwicklerumgebung die neuen Inhalte ausprobieren durfte.

