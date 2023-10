Melissa McBride kehrt zur Besetzung von The Walking Dead: Daryl Dixon zurück

HQ

Auf der New York Comic-Con Anfang dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass Melissa McBride ihre Rolle als Carol Peletier in der The Walking Dead-Spin-off-Serie Daryl Dixon wieder aufnehmen wird.

Dies kam für die Fans überraschend, da McBride bereits im April 2022 aus der Serie ausgestiegen war, nachdem der Drehort der Serie nach Europa verlegt wurde.

Carols erster Auftritt in der Serie ist für den 15. Oktober während des Finales der ersten Staffel der Serie geplant.

In einem Statement sagte McBride: "Ich wusste, dass es noch viel mehr über Carols Geschichte zu erzählen gibt, da ich sie so verunsichert fühlte, als wir sie das letzte Mal sahen, als sie ihren besten Freund Daryl wegfahren sah. Getrennt oder (hoffentlich!) zusammen sind ihre Geschichten tiefgründig und ich freue mich sehr, Carols Reise hier fortzusetzen. Dieses Team von Geschichtenerzählern hat großartige Arbeit geleistet, um diese beiden etablierten Charaktere in eine völlig neue Welt zu bringen, und ich liebe die Entdeckungen!"

Staffel 2 der Serie, die jetzt den Titel The Walking Dead: Daryl Dixon trägt - The Book of Carol wird 2024 Premiere feiern.