Melania Trump hat jetzt ihre eigene Kryptowährung

Heute ist der Tag, an dem Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, um der 47. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Vor diesem Hintergrund und nach seiner Inaugurationsfeier über Nacht hat seine Frau Melania Trump nun beschlossen, sich in der Welt der Kryptowährung zu versuchen.

Neben Trump, der die $Trump Kryptowährung anbietet, will Melania Trump nun auch die $Melania Kryptowährung anbieten. Es handelt sich um eine Meme-Münze, die in Form von digitalen Sammlerstücken erhältlich ist, die erworben werden können, und was den genauen Zweck der Kryptowährung angeht und was Melania damit erreichen möchte, erfahren wir:

"Melania-Memes sind digitale Sammlerstücke, die als Ausdruck der Unterstützung und des Engagements für die Werte dienen sollen, die das Symbol MELANIA verkörpert."

Die BBC berichtet, dass $Trump zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mit rund 12 Milliarden US-Dollar bewertet wird, während $Melania bereits mit 1,7 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

