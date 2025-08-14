Melania Trump droht mit Klage gegen Hunter Biden wegen Epstein-Behauptung

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Melania Trump hat damit gedroht, gegen Hunter Biden, den Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, vorzugehen, nachdem dieser in einem Interview mit Andrew Callaghan behauptet hatte, dass Ersterer ihrem Ehemann Präsident Donald Trump auf einer Party vorgestellt wurde, die vom berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veranstaltet wurde.

Laut BBC News erklärte Biden in dem Interview, dass "Epstein Melania mit Trump bekannt gemacht hat - die Verbindungen sind so breit und tief." Melania Trump hat dies als Beleidigung aufgefasst und behauptet, es seien falsche Informationen, und ging sogar so weit, mit einer Klage auf mehr als 1 Milliarde Dollar Schadenersatz zu drohen, weil Bidens Behauptungen "falsch" seien. verunglimpfend, diffamierend und hetzerisch".

Melania Trump fordert, dass Biden sich entschuldigt und seine Behauptung sofort zurückzieht, wobei die Alternative rechtliche Schritte sind. Die Grundlage der Klage ist, dass Biden dafür bekannt ist, eine "lange Geschichte des Handels mit den Namen anderer" zu haben und die Behauptung zu nutzen, um "Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken".

Abgesehen davon kommt diese Behauptung auch daher, dass der Journalist Michael Wolff, der eine Biografie über Präsident Trump verfasst hat, in einem Interview mit einer US-Zeitung Daily Beast erwähnte, dass Melania Trump einem Mitarbeiter von Epstein bekannt war, als sie den Präsidenten zum ersten Mal traf. Diese Behauptung wurde inzwischen auch nach einer Klage der First Lady zurückgezogen.

Es gibt keine öffentlichen Beweise dafür, dass Melania Trump tatsächlich mit Epstein in Verbindung steht, und da es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Epstein-Akten veröffentlicht werden, werden wir vielleicht nie erfahren, ob etwas Wahres dran ist.