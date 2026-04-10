Melania Trump bestreitet jegliche Verbindung zu Jeffrey Epstein: "Die Lügen müssen heute enden"

HQ

Die US-First Lady Melania Trump hat öffentlich bestritten, jemals eine Beziehung zum in Ungnade gefallenen Finanzier Jeffrey Epstein gehabt zu haben, und bezeichnet Behauptungen, die sie mit ihm in Verbindung bringen, als "Lügen" und "verleumderisch".

In einer seltenen Ansprache aus dem Weißen Haus sagte sie, sie sei nie mit Epstein befreundet gewesen und habe nur "lockere Korrespondenz" mit seiner Bekannten Ghislaine Maxwell gehabt. Melania Trump fügte hinzu, dass sie und ihr Ehemann Donald Trump aufgrund überschneidender Kreise in New York und Palm Beach nur an einigen der gleichen gesellschaftlichen Veranstaltungen wie Epstein teilgenommen hätten.

Sie betonte außerdem, dass Epstein sie ihrem Ehemann nicht vorgestellt habe, und sagte, sie hätten sich 1998 unabhängig voneinander kennengelernt. Während sie einen früheren E-Mail-Austausch mit Maxwell anerkannte, beschrieb sie ihn als eine triviale Begegnung ohne tiefere Bedeutung.

Die First Lady nutzte den Moment, um den Kongress aufzufordern, öffentliche Anhörungen mit Fokus auf Epsteins Opfer abzuhalten und forderte mehr Aufmerksamkeit für die Überlebenden. "Die Lügen, die mich mit dem schändlichen Jeffrey Epstein verbinden, müssen heute enden", sagte sie.