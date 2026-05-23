Mel Gibsons The Resurrection Of The Christ verzögert

Mel Gibsons lang geplante Fortsetzung zu Die Passion Christi hat ihr erstes Bild vorgestellt, das Sie unten sehen können, sowie neue Veröffentlichungstermine. The Resurrection Of The Christ werden in zwei Filme aufgeteilt, aber laut Screen Rant wurden beide nun deutlich verschoben.

Der erste Teil war ursprünglich für Karfreitag 2027, den 26. März, geplant, wird aber nun am 6. Mai 2027 veröffentlicht. Teil zwei sollte eigentlich 40 Tage später, am Himmelfahrtstag, dem 6. Mai 2027, erscheinen, muss nun aber bis zum 25. Mai 2028 warten.

Die Filme setzen die Geschichte fort und verfolgen die Ereignisse von Gibsons umstrittenem biblischem Epos aus dem Jahr 2004, diesmal jedoch mit Jaakko Ohtonen in der Rolle des Jesus statt von Jim Caviezel. Es bleibt abzuwarten, wie viel heiliger Ernst und Gibson-ähnlicher Wahnsinn in zwei Teile passen, aber das Projekt scheint zumindest wirklich voranzuschreiten.

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