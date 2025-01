Mel Gibson näher an Passion of the Christ Fortsetzung

Mel Gibson hat Pläne für den Beginn der Produktion von "The Resurrection of the Christ" bekannt gegeben, einer Fortsetzung seines Hits "ThePassion of the Christ " aus dem Jahr 2004. Während eines kürzlichen Interviews in Joe Rogans Podcast verriet Gibson, dass er und sein Bruder zusammen mit Randall Wallace sieben Jahre damit verbracht haben, das ehrgeizige Drehbuch zu schreiben. Der Film befasst sich mit der Auferstehung Jesu Christi und erforscht Elemente wie den Fall der Engel und die Reise in die Hölle. Gibson ist auch daran interessiert, sich wieder mit Jim Caviezel in der Hauptrolle zu vereinen, indem er CGI verwendet, um das Altern des Schauspielers zu thematisieren. "Es wird nicht einfach, aber ich werde es versuchen", sagte Gibson.

