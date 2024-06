Mel Gibson: "Ich werde beim fünften Film der Lethal Weapon-Reihe Regie führen"

HQ

Da alles Alte wieder neu wird und Hollywood anscheinend unter einer Dürre an Ideen leidet, ist es fast seltsam, dass wir noch keinen neuen Lethal Weapon-Film hatten (nein, wir schließen die TV-Serie nicht mit ein) - vor allem, da Teil vier 1998 Premiere feierte und die Gespräche über Teil fünf bereits 2007 begannen.

Alle bisherigen Filme wurden von Richard Donner inszeniert, der vor drei Jahren (im Alter von 91 Jahren) gestorben ist, aber jetzt scheint es, dass jemand bereit ist, die Fackel aufzunehmen und Lethal Weapon 5 zu machen, und diese Person hat zweifellos einen Einblick in die Serie.

Die Rede ist natürlich von Mel Gibson, der in der Serie Martin Riggs spielt. Im Inspire Me Podcast sagt er Folgendes:

"Ich werde beim fünften Film der Lethal Weapon-Reihe Regie führen. Wissen Sie, Richard Donner, der die anderen vier gemacht hat, ist leider verstorben. Er war ein guter Freund, und er hat mich beauftragt, die Flagge auf diesem Weg nach Hause zu tragen. Es wird mir eine Ehre sein, das zu tun."

Laut Gibson arbeitete Donner an dem Film, als er starb, und hatte anscheinend einige Fortschritte gemacht, was hoffentlich bedeutet, dass die ursprüngliche Stimmung erhalten bleibt:

"Er hatte einen guten Weg in das Drehbuch gefunden, also haben wir das verwendet, was da war, und wir haben immer wieder daran herumgestochert und ein wenig daran gearbeitet. Ich bin ziemlich zufrieden damit, es ist gut, ich hatte viel Spaß dabei."

Wir gehen davon aus, dass Roger Murtaugh (Danny Glover) auch im fünften Teil auftauchen wird. Als Murtaugh murmelte "Ich bin zu alt für diesen Scheiß", war es 1987, heute ist Glover 77 Jahre alt - aber wir können nicht leugnen, dass wir hoffen, dass er trotzdem neue Cop-Abenteuer mit Mel Gibson erleben wird.