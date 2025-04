Meistern Sie Ihre Atmung mit 8 Stunden Training mit Hugh Jackmans Wolverine

HQ

Das Leben kann stressig und überwältigend sein. Das wissen wir alle. Glücklicherweise gibt es Tools, die Ihnen helfen, das Gleichgewicht zu halten und entspannt zu bleiben, wie z. B. die bizarren Ambience -Videos von Marvel.

Jetzt ist ein neues davon eingetroffen, das sich auf Hugh Jackmans Wolverine konzentriert und in Form eines 8 Stunden und 36 Minuten langen Videos kommt, in dem nur der legendäre X-Men in die Kamera starrt und atmet...

Für alle unter Ihnen, die sich fragen, ob in diesem Video mehr steckt als nur das, lautet die Antwort auf diese Frage: Nein. Noch! Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Tag abzuschütteln und einzuschlafen, kann Logan vielleicht helfen, indem es eine besonders seltsame Wahl für weißes Rauschen ist.