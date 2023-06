Meisterdetektiv Pikachu 2 kehrt im Oktober endlich zurück

Weder The Pokémon Company noch Nintendo haben seit der Ankündigung im Jahr 2019 viel über die Fortsetzung von Meisterdetektiv Pikachu gesagt, daher würde ich es Ihnen nicht verübeln, wenn Sie denken, dass das Spiel einige der gleichen Probleme hat, die die Fortsetzung des Films zu haben scheint. Es ist an der Zeit, diese Sorgen jetzt aus dem Fenster zu werfen.

Meisterdetektiv Pikachu 2, oder Detective Pikachu Returns, wie es eigentlich heißt, tauchte in der gestrigen Nintendo Direct wieder auf, um uns sowohl Einblicke in die neuen seltsamen Geheimnisse zu geben, die uns erwarten, als auch anzukündigen, dass es am 6. Oktober veröffentlicht wird.