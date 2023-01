Meinung: Wir sollten nach Reboots statt Remakes fragen

HQ

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Remakes, die in Spielestudios auf der ganzen Welt veröffentlicht / in Entwicklung sind, stark zugenommen. Davor waren Remaster der letzte Schrei, aber in der heutigen Branche dreht sich alles darum, ein älteres Produkt zu nehmen und es von Grund auf neu aufzubauen, um es an moderne Technologien und Standards anzupassen. Als dieser Trend begann, war es eine ziemlich interessante Abwechslung, da er den Fans die Möglichkeit gab, ikonische frühere Erfahrungen wieder zu erleben, als wären sie brandneue Teile, aber bis 2023 springen und Remakes scheinen absolut überall zu sein und in allen möglichen seltsamen und unerwarteten Franchises aufzutauchen.

Das nächste auf den Karten ist Dead Space Remake, eine zugegebenermaßen (von dem, was ich bei Preview-Events gesehen habe) beeindruckende Verbesserung zu einem bereits fantastischen Survival-Horror-Titel. Zwischen den verbesserten Grafiken und Grafiken bis hin zu furchterregenden Audioprofilen und einem neuen Ishimura-Schiffslayout, das nahtlos ist und nicht mehr zwischen einzelnen Ebenen aufgeteilt ist, gibt es viele Gründe, aufgeregt zu sein. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich immer noch nicht ganz von der ganzen Idee von Remakes - und damit Remastern - überzeugt bin.

Ich verstehe den Grund für Remakes in diesen Tagen. Im Gegensatz zu Filmen und Serien, bei denen Inhalte dazu neigen, die Zeit zu überschreiten und nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung jahrelang, sogar jahrzehntelang zugänglich zu bleiben, sind Spiele in der Regel durch ihre Hardware begrenzt, was für ältere Plattformen im Laufe der Jahre schwieriger wird. Und das bedeutet oft, dass einige der Spiele, die wir für ihre Brillanz feiern, im heutigen Klima unzugänglich oder schwierig zu spielen sind. Daher die Flut von Remastern und Remakes, die ältere Spiele auf moderne Systeme brachten. Das hindert mich jedoch nicht daran, etwas weniger aufgeregt zu sein, wenn ich eine Remake-Ankündigung sehe.

Und das liegt daran, dass Spiele oft nicht so lange warten, bis sie neu gemacht werden. Ein Film kann Jahrzehnte dauern (es sei denn, Sie sind Disney), und oft, wenn ein Film neu gemacht wird, ist es eine etwas andere Adaption des Ausgangsmaterials, die ihm genug von einem einzigartigen Spin verleiht, dass er für sich allein steht und das Original immer noch glänzen lässt. Nehmen Sie die unzähligen Versionen von A Star Is Born als Beispiel dafür. Spiele hingegen neigen dazu, dem Originalprodukt so nah wie möglich zu sein, um das beste Maß an Authentizität zu bieten. Es gibt jedoch Remakes im Gaming-Bereich, die in so kurzer Zeit ankommen, dass Sie immer noch ein sehr klares Bild des Originals im Kopf haben, so sehr, dass Sie sich fragen, warum ein Remake überhaupt notwendig ist. The Last of Us: Part I ist ein Paradebeispiel dafür.

Jetzt fühlt es sich an, als gäbe es eine Fülle von Gründen, warum Naughty Dog beschlossen hat, ihr ikonisches Action-Adventure-Spiel zu überdenken und ihm einen neuen, sehr glänzenden Anstrich zu geben, was darauf zurückzuführen ist, dass ihnen eine bessere Engine zur Verfügung steht, dass die PC-Edition bald debütiert und sogar die HBO-Show auf dem Weg ist. Keiner dieser Gründe ist jedoch, ein Spiel weiterzuverkaufen, das Sie für ein Fünftel des aktuellen Remake-Preises abholen können. Zumal das Spiel immer noch in Kraft ist, was Fans schon mehrmals bei der Veröffentlichung und dann beim Start des Remasters erlebt haben.

Ich werde Naughty Dog Anerkennung dafür zollen, dass es ein Spiel geliefert hat, das an allen Orten wirklich modern aussieht und sich anfühlt, was bei Remakes anderswo in der Branche nicht immer der Fall ist. Nehmen Sie die Destroy All Humans-Remakes als Beispiel. Die Originaltitel können heutzutage schwer zu bekommen sein, also war die Idee eines Remakes willkommen, aber was wir bekamen, war ein Spiel aus den 2000er Jahren, das einfach eine Grafik- und Performance-Überarbeitung und sehr wenig anderes hatte. Die Missionsformel und die kleinen Open-World-Level fühlten sich sehr veraltet und banal an, und das alles sorgte für eine Erfahrung, bei der ich mir wünschte, die Entwickler würden keinen Titel neu machen, sondern stattdessen ein Franchise neu starten.

Und das bringt mich zum Punkt dieser Schimpftirade. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Entwickler mit ihren älteren IPs ein paar Risiken eingehen. Lassen wir diese älteren Spiele als ikonische und brillante Erinnerungen in die Geschichte eingehen, und dann erfinden wir das geistige Eigentum als etwas Neues, um den Fans eine neue Möglichkeit zu geben, die Konzepte neu zu erleben, die mich und zweifellos unzählige andere dazu gebracht haben, sich in Spiele zu verlieben, als wir jünger waren. Die Destroy All Humans-Serie wäre ein Hauptanwärter für genau diese Idee gewesen, und warum nicht auch Dead Space? Verstehen Sie mich nicht falsch, bestimmte Titel würden nicht zu dieser Rechnung passen, zumindest nicht für ein paar weitere Jahre, da The Last of Us aufgrund seiner laufenden und derzeit wachsenden Geschichte in genau dieser Kategorie ist, aber für diese älteren Franchises, die größtenteils tot oder ruhend waren, scheint ein Neustart ein weitaus aufregenderes Konzept zu sein als ein vorhersehbares Remake.

Eine meiner Lieblingsspielserien aus den 2010er Jahren waren die Tomb Raider-Titel von Crystal Dynamics, weil wir eine Sammlung actiongeladener und aufregender Abenteuer mit der berühmten und Haushaltsikone Lara Croft erleben konnten, außer dass dies kein Abenteuer war, auf dem wir vorher waren, nein, es war etwas Frisches und Lustiges, und für mich ist dies ein großartiges Beispiel dafür, was Reboots sein können, wenn sie mit Sorgfalt und Stolz behandelt werden. Warum also nicht sich darauf stützen? Lasst uns als Gaming-Community aufhören, so sofort zu urteilen, wenn ein Titel nicht genau so angepasst wird, wie wir uns bereits erinnern, und lasst uns anfangen, neue Erfahrungen mit den Franchises zu fördern, die wir alle kennen und lieben. Es könnte Sie überraschen.