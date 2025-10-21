Meinung | Die Nachrichtenagenturen zögern, Trumps KI-Video als das zu bezeichnen, was es ist: Der Präsident, der auf Amerika scheißt

HQ

Am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump ein KI-generiertes Video erneut gepostet, das ihn zeigt, wie er einen Kampfjet fliegt und "braune Flüssigkeit" über Demonstranten abwirft, ein Clip, der seitdem eine breite Debatte im Internet ausgelöst hat.

Das Video, das ursprünglich von einem Meme-Account auf X erstellt wurde, zeigt Präsident Donald Trump, wie er eine Krone trägt und sich zum Soundtrack von Top Gun "Danger Zone" in die Luft schwingt, während er über amerikanischen Städten Fäkalien freisetzt.

Für diejenigen, die mit dem Kontext dahinter nicht vertraut sind: Der Beitrag fiel mit den landesweiten "No Kings"-Protesten zusammen, bei denen Tausende gegen Trumps zunehmend autoritäre Rhetorik demonstrierten (der sich in der Vergangenheit auf Truth Social als König bezeichnet hat).

Die meiste Aufmerksamkeit galt zunächst dem Video selbst. Doch jetzt konzentrieren sich einige weniger auf den Clip als vielmehr darauf, wie die großen Medien darüber berichtet haben, und zögern, Trumps KI-Video als das zu bezeichnen, was es ist: der Präsident, der auf Amerika scheißt.

Einige Beispiele (via 404 Media) sind unter anderem die New York Times, The Guardian, ABC, CNN und NBC. Stattdessen verwendeten sie Euphemismen wie "braune Flüssigkeit", "brauner Schlamm", "braune Substanzen", "Ausbrüche von brauner Substanz" oder "Rohabwasser".

Es stellt sich die Frage: Warum ist es für die Medien so schwer, die Dinge beim Namen zu nennen? Der unabhängige Sender 404media fasst es treffend zusammen:

"Ich kann verstehen, dass einige dieser verehrten Nachrichteneinrichtungen zögerlich sind, ein Wort wie '' in ihren Schlagzeilen zu verwenden, und ich kann auch zugeben, dass mir seit langer, langer Zeit kein Redakteur mehr gesagt hat, dass ich kein schlechtes Wort in einer Schlagzeile verwenden darf."

"Ich musste nachschlagen, um zu sehen, ob er es wirklich gesagt hat, und was ich fand, war Folgendes: vertrauenswürdige Nachrichtenquellen, die zu verängstigt waren, um falsche zu nennen... Falscher Kot. Es geht nicht wirklich um das Wort '', es geht darum, genau beschreiben zu können, was wir sehen."

"Eine unverzichtbare Fähigkeit, wenn fast alles online darauf ausgelegt ist, uns zu erzürnen, auszutricksen oder in die Irre zu führen. KI ist nach wie vor die Ästhetik des Faschismus: schnell, einfach, hässlich. Wenn wir die Fähigkeit verlieren, die Dinge beim Namen zu nennen, verlieren wir weit mehr als nur die Chance, einen Witz über zu machen."

