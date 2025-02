MEIN. GAMES kündigt die Veröffentlichung von War Robots: Frontiers am 4. März für PC und Konsolen an

Der niederländische Publisher und das Entwicklerstudio MY. GAMES hat angekündigt, dass sein kommender kompetitiver Multiplayer-Titel, War Robots: Frontiers, am 4. März für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird. War Robots: Frontiers bringt die Action in packende Schlachten mit anpassbaren Mecha in 6-gegen-6-Schlachten.

Neben der Anpassung deines Mechas mit Teilen wie Chassis, Kern, Waffen und Fähigkeiten-Upgrades musst du den perfekten Piloten auswählen und trainieren, um spezielle Fähigkeiten freizuschalten. Laut dem Studio "steht bei War Robots: Frontiers Authentizität im Mittelpunkt des Erlebnisses. Jeder Schritt, den Ihr Roboter macht, hat authentisches Gewicht. Jeder Schuss hat den zufriedenstellenden Rückstoß fortschrittlicher Ballistik. Und jeder Zusammenstoß von Stahl wird mit atemberaubender visueller Wiedergabetreue reproduziert. Dank der hochmodernen Physik und Grafik der Unreal Engine 5 werden sich die Spieler fühlen, als hätten sie das Kommando über eine gewaltige Kriegsmaschine auf einem lebendigen, dynamischen Schlachtfeld."

Vollständig in der Unreal Engine 5 entwickelt, können Sie den Early Access noch heute für 14,99 € auf Steam abrufen.