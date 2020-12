Mehrspielermodus rutscht in Drift 21 hinein

You're watching Werben

ECC Games hat pünktlich zum Jahresabschluss noch einen Mehrspielermodus für ihr Early-Access-Rennspiel Drift 21 erarbeitet. Bis zu sechs Spieler können am Spaß teilnehmen und mit quietschenden Reifen über die Bestenlisten rutschen. Das simple Spielziel besteht darin, innerhalb eines festgelegten Zeitlimits genügend Tricks aneinanderzureihen, um mehr Punkte als die Gegner zu sammeln. In Zukunft will das Team weitere Modi und Überarbeitungen am Mehrspielermodus vornehmen, aber das Game ist ja wie gesagt noch nicht fertig.