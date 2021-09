Mehrspieler-Beta von Halo Infinite am Wochenende für alle Xbox-Besitzer geöffnet

HQ

343 Industries weitet die Beta-Sitzungen von Halo Infinite aus, um mehr Spielern die Ergebnisse ihrer jahrelangen Arbeit zu zeigen. Letztes Wochenende konnten nur einige wenige ausgewählte Menschen an den Mehrspielersitzungen teilnehmen, doch vom 1. bis zum 3. Oktober dürfen entgegen vorheriger Ankündigung nun doch alle Xbox-Spieler kostenlos loslegen.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den kostenlosen Halo-Infinite-Multiplayer-Client aus dem Xbox Insider Hub herunterzuladen. Wenn ihr dabei auf Probleme stoßt, bietet Halo Waypoint verschiedene Anweisungen, die euch hoffentlich helfen werden. Bitte beachtet, dass ihr nicht das gesamte Wochenende über spielen könnt, da die Server jeweils nur ein paar Stunden lang zur Verfügung stehen:



Freitag, 1. Oktober von 19:00 bis 23:00

von 19:00 bis 23:00 Samstag, 2. Oktober von 02:00 bis 06:00 und von 19:00 bis 23:00 Uhr

von 02:00 bis 06:00 und von 19:00 bis 23:00 Uhr Sonntag, 3. Oktober von 02:00 bis 06:00 und von 19:00 bis 23:00

von 02:00 bis 06:00 und von 19:00 bis 23:00 Sonntag, 4. Oktober von 02:00 bis 06:00 Uhr



Ihr könnt in diesen Zeiträumen ausschließlich die Karte Fragmentation spielen, doch an allen Slots stehen die Spielmodi Capture the Flag, Total Control und Slayer (also Team-Deathmatch) zur Verfügung. PC-Spieler können momentan nicht auf die Inhalte zugreifen, doch laut Gamespot arbeite Microsoft angeblich wohl bereits daran, mehr Steam-Nutzer einzuladen.

HQ

Quelle: Microsoft.