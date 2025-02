HQ

Eine aktuelle Umfrage der Recherchegruppe Wahlen, die im Auftrag von ZDF Front durchgeführt wurde, hat Aufschluss darüber gegeben, wie die Mehrheit der Deutschen über die militärische Unterstützung der Ukraine denkt: 67 Prozent der Menschen unterstützen die Idee, Kiew militärisch zu unterstützen.

Betrachtet man die Details, so zeigt die Umfrage, dass 40 Prozent der Meinung sind, dass Deutschland sein derzeitiges Hilfsniveau beibehalten sollte, während 27 Prozent eine Erhöhung der Militärhilfe für Kiew befürworten. 27 % der Befragten befürworten eine Reduzierung des Hilfeumfangs.

Die Umfrage zeigt auch eine geografische Spaltung: Die Unterstützung für die Ukraine ist in Westdeutschland (70 Prozent) stärker als im Osten (53 Prozent). Interessanterweise genießt auch die Idee, dass sich deutsche Truppen an einer Friedensmission in der Ukraine beteiligen, mit 69 Prozent Zustimmung eine Mehrheit.

Die Umfrage, an der 1.428 Wahlberechtigte teilnahmen, unterstreicht, dass die Debatte um die Militärhilfe noch lange nicht beendet ist. Tatsächlich zieht sie nach wie vor einen bedeutenden Teil der deutschen Bevölkerung in ihren Bann und befeuert eine nationale Diskussion, die immer noch sehr lebendig ist.