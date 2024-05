Mehrere kommende MultiVersus Charaktere durchgesickert

HQ

Wenn du es für spoiler hältst, welche Charaktere zu MultiVersus kommen, dann solltest du hier aufhören zu lesen und stattdessen einige unserer Nachrichten und Texte lesen.

Bist du noch hier? Nun, wir können euch sagen, dass X-User AusilMV etwas Data Mining betrieben und eine Menge ziemlich aufregender Beweise dafür gefunden hat, was auf das Spiel zukommt. Tatsächlich ist es aufregend genug, dass sich das Konto der Person in der Gefahrenzone befindet, da es gestern mehrmals gemeldet wurde und gezwungen wurde, Bilder zu entfernen.

Wie dem auch sei, es gibt Hinweise in den Akten, dass Daffy Duck, Samurai Jack und Aquaman auf dem Weg sind, ebenso wie anscheinend auch die Powerpuff Girls. Der Benutzer hat auch Bilder von kommenden Skins geteilt und verrät die Namen mehrerer Stages, die in der Pipeline sind, darunter The Cat Concerto - das ist der Name einer sehr klassischen Tom & Jerry-Episode.

Im Moment sind die Informationen unbestätigt, aber AusilMV untermauert die Theorien mit Bildbeweisen sowie Text aus den Dateien des Spiels - was darauf hindeutet, dass dies zumindest das ist, worüber die Entwickler nachgedacht haben.

Übrigens haben wir gestern MultiVersus überprüft und Sie können es hier lesen.

Danke Insider Gaming