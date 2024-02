Mehrere große Xbox-Influencer flüchten von der Plattform

HQ

In einem Versuch, die Spekulationen um die Plattform zu unterdrücken, sprach Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich auf X und versprach, dass die Zukunft allen klar gemacht werde, aber nicht vor nächster Woche. Im Zuge all der Gerüchte waren dies nicht gerade die Worte, die treue Verbraucher hören wollten, und folglich haben eine Reihe großer Xbox-Influencer nun begonnen, das zu verlassen, was sie für ein sinkendes Schiff halten.

Die bekannte Community-Figur Klobrille, ein anerkannter Xbox-Veteran, ist nur einer von mehreren, die sich von der Plattform losgesagt haben. Klobrille begründet seine Entscheidung damit, dass es einfach nicht mehr viel Vertrauen in die Marke Xbox gebe und er sich deshalb einfach dafür entscheide, seinen Kanal zu verkleinern und möglicherweise in den Ruhestand zu schicken.

"Die Grundlage, Klobrille zu sein, war immer das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Marke, die ich unterstütze, und meine Begeisterung für den Weg, der vor mir liegt. Ich habe die Entscheidung getroffen, je nachdem, was als nächstes kommt oder wie groß es ist, signifikante Schritte zurückzutreten und die Klobrille-Persönlichkeit zu reduzieren oder sie schließlich sogar in den Ruhestand zu schicken."

Klobrille ist nicht allein, auch andere große Sender wie Doc_Dark, Timdog und KidSmoove haben ähnliche Gedanken geäußert und scheinen Schritte zu unternehmen, um Xbox hinter sich zu lassen. Es mag etwas verfrüht erscheinen, zumal bisher alles nur Gerüchte und Spekulationen sind. Auf jeden Fall wird die nächste Woche spannend, wenn Phil Spencer verspricht, die Zukunft der Xbox zu klären.

Hast du heute eine Xbox Series und machst du dir Sorgen um die Zukunft der Konsole?