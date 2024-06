Mehrere Assassin's Creed-Spiele erhalten Remakes

HQ

Erinnerst du dich an die Berichte vom letzten Jahr, dass Ubisoft ein Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag macht? Waren Sie froh, als Sie erfuhren, dass der karibische Teil dafür ausgewählt wurde, oder hofften Sie auf eines der anderen Spiele der Reihe? Nun, ich bringe gute Nachrichten, egal wie die Antwort lautet.

Denn Ubisoft hat ein Interview mit dem CEO des Unternehmens, Yves Guillemont, über die Zukunft von Assassin's Creed veröffentlicht, und er bestätigt, dass sich tatsächlich mehrere Assassin's Creed-Remakes in der Entwicklung befinden:

"Erstens können sich die Spieler auf einige Remakes freuen, die es uns ermöglichen, einige der Spiele, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben, erneut zu besuchen und zu modernisieren. es gibt Welten in einigen unserer älteren Assassin's Creed-Spiele, die immer noch extrem reichhaltig sind."

Einer der Gründe dafür ist, dass sich Ubisoft, wie bereits erwähnt, in Zukunft noch mehr auf Assassin's Creed konzentrieren wird, was bedeutet, dass Spiele wieder regelmäßiger veröffentlicht werden. Er bestätigt auch, dass Assassin's Creed Codename Hexe, das nächste Hauptspiel nach dem diesjährigen Assassin's Creed Shadows, sich stark von dem unterscheiden wird, was wir bisher von der Franchise gesehen haben:

"(...) es wird viel Erlebnisvielfalt geben. Das Ziel ist es, dass Assassin's Creed-Spiele regelmäßiger erscheinen, aber nicht, dass es jedes Jahr das gleiche Erlebnis ist. Es werden viele gute Dinge kommen, darunter Assassin's Creed Hexe, das wir angekündigt haben und das ein ganz anderes Spiel als Assassin's Creed Shadows sein wird. Ich denke, wir werden die Leute überraschen."

Hoffen wir, dass dies bedeutet, dass das Bombardement von Assassin's Creed-Spielen in den nächsten Jahren die "Ubisoft-Müdigkeit" nicht auf eine andere Ebene heben wird.

Welche Assassin's Creed-Spiele möchten Sie als Remakes sehen?