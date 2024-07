Mehr über Arranger und warum das rollenrätselnde Abenteuer ein Anwärter auf das Spiel der Show bei SGF war

HQ

Ich habe nicht lange genug gespielt, um vollständige praktische Eindrücke auf Arranger: A Role-Puzzling Adventure zu liefern, als ich das Spiel letzten Monat am Netflix-Stand auf dem Summer Game Fest ausprobiert habe, aber es hat sicherlich Spuren hinterlassen, indem es diese kurze Zeit mit dem faszinierenden Gespräch mit Art Director David Hellman und Game Designer Nico Recabarren unten verschmolz.

HQ

Das scheint nicht nur für die Veröffentlichungen in diesem Sommer etwas Besonderes zu sein, sondern bereits in Bezug auf die aufregendsten Indie-Lieblinge im Jahr 2024, und das ist wahrscheinlich dem kombinierten Talent hinter dem Spiel zu verdanken.

"Die Hauptmechanik entstand eigentlich, als ich versuchte, einen 2D-Zauberwürfel zu bauen", sagt Nico im Video. "Das Hauptziel war es, zunächst einmal zu versuchen, es wie ein Puzzlespiel zu machen, oder? Das ist die Sache, die ich gerne entwerfe, aber ich wollte es auch breiter attraktiv machen, und deshalb haben wir, als ich anfing, mit Nick Suttner und David Hellman zu arbeiten, angefangen, es wie ein Abenteuerspiel zu machen. In gewisser Weise ist es so, als würde sich das Abenteuerspiel in mehreren Rätseln verstecken und alles in der Welt wird mit der gleichen Mechanik erkundet."

"Die erste Aufgabe der Kunst ist es, die Funktionalität zu unterstützen", fügt Hellman später in Bezug auf die Bedeutung der visuellen Sprache in einer mechanisch basierten Erfahrung hinzu. "In diesem Spiel geht es um die Startaufstellung. Wir haben also tatsächlich eine ungewöhnliche Aufteilung zwischen den gameplay-relevanten Objekten, die sich alle auf dem Raster befinden, und der Szenerie, die sich hinter dem Raster befindet und ziemlich weit von einer konventionellen Weltdarstellung entfernt ist. Das Grid-Zeug ist also sehr klar, sehr ikonisch und hält sich einfach an die Grid-Logik. Aber wenn wir dann aus dem Raster kommen, werden wir wirklich locker und weichen sogar von konsistenten Standpunkten ab."

"Zunächst einmal ist das definitiv Nick Sander zu verdanken, der Autor des Spiels", erklärt Nico weiter, als er über die Geschichte in Arranger und ihren Sinn für Humor spricht. "Nur zum Kontext: Das Spiel wurde während der Pandemie gestartet, also denke ich, dass es viele Themen gibt, die damit zusammenhängen. Im Laufe der Geschichte des Spiels gibt es mehrere Gemeinschaften, die getrennt sind, aber aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Mitteln. Und [Hauptfigur] Jemma hat diese Persönlichkeit, und ihre Natur ist es, Dinge auf unterschiedliche Weise durcheinander zu bringen. Und das führt dazu, dass sie in Schwierigkeiten gerät, aber auch in gewisser Weise diese Gemeinschaften öffnet und sie auf eine süße Art und Weise verbindet. Also ja, ich denke, die Geschichte, die wir erzählen, ist für Jemma eine Geschichte der Selbstfindung, aber ich habe das Gefühl, dass es auch eine sehr persönliche Sache [für uns] ist."

Sehen Sie sich das vollständige Interview an, das mit lokalen Untertiteln verfügbar ist, um mehr über die verrückten Dinge zu erfahren, die Sie mit der Basismechanik, der Touch-Steuerung auf Tablets und der Switch machen können, oder wie sich diese Mechanik im Spiel entwickelt. Arranger: A Role-Puzzling Adventure erscheint am 25. Juli für Netflix Games, PC, Nintendo Switch und PS5.