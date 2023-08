Mehr The First Descendant-Gameplay während der Opening Night Live

HQ

Als Teil von Opening Night Live hat Nexon gerade eine Reihe von zusätzlichem Gameplay für The First Descendant gezeigt. Der Trailer gab uns einen Einblick in den zentralen Konflikt zwischen den Descendants und den außerirdischen Vulgus-Invasoren und zeigt, wie die Menschheit in diesem kommenden Titel ums Überleben kämpfen wird.

Um das neue Gameplay zu ergänzen, gab Nexon außerdem bekannt, dass es im September eine Crossplay-Beta für das Spiel geben wird, die zwischen dem 19. und 25. September für jeden auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series völlig kostenlos verfügbar sein wird.

Was das tatsächliche Veröffentlichungsdatum von The First Descendant betrifft, so hat das von Unreal Engine 5.2 entwickelte Third-Person-Koop-PvE-Spiel immer noch kein genaues Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster.