Mehr Spaß dank Zeitmaschine in Dragon Ball Z: Kakarot

Mit unserer Kritik zu Dragon Ball Z: Kakarot sind wir etwas spät dran, aber Zeit ist bekanntlich relativ. Laut Bandai Namco wird das Spiel diese Redewendung selbst in einem "baldigen Update" aufgreifen, wie der Publisher in einer kleinen Vorschau zu den kommenden Inhalten durchsickern hat lassen. CyberConnect2 lässt Fans des Action-Rollenspiels mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, um "zu vorhergehenden Arcs zurückzukehren & Nebenmissionen zu erfüllen", die zuvor vielleicht übersehen und verpasst wurden. Ein genaues Datum gibt es für die Funktion noch nicht, trotzdem ist es eine tolle Gelegenheit, die besonderen Momente des Spiels noch einmal zu erleben.