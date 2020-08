Mehr Simulation und Planung im Karrieremodus von FIFA 21

EA Sports hat uns gestern einen Blick auf den Karrieremodus von FIFA 21 werfen lassen. In der neuen Ausgabe des jährlichen Fußballspiels müssen wir einen Kalender zur Planung spezifischer Schulungen im Auge behalten und darauf achten, dass unsere Athleten Ruhezeiten bekommen (sonst leidet ihre Motivation und sie bringen im nächsten Match nicht die erwartete Leistung). Laufende Matches können wir in einer vereinfachten Darstellung erleben und jederzeit die Kontrolle übernehmen, wenn wir den Ausgang der Partie beeinflussen wollen. Außerdem sollen die Bereiche Transfer und KI überarbeitet worden sein. FIFA 21 wird am 9. Oktober für PC, PS4, Xbox One, Stadia und Nintendo Switch veröffentlicht, es wird aber auch auf PS5 und Xbox Series X verfügbar sein.

You're watching Werben