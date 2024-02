Mehr Rare für Nintendo Switch Online: Blast Corps und Killer Instinct sind ab sofort wieder "zu Hause"

HQ

Von diesem Moment an können Sie fünf Klassiker des britischen Studios Rare auf die Nintendo Switch herunterladen, die die verschiedenen Retro-Lineups auf der Plattform noch nicht vervollständigt haben. So werden diejenigen, die Nintendo Switch Online (plus Erweiterungspaket im Falle des neuesten Titels) abonniert haben, in ihren jeweiligen Apps Allzeit-Klassiker finden, die in den Sammlungen Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System und Nintendo 64 "gefehlt" haben. Die Titel lauten wie folgt:



Neue Rareware-Klassiker in NSO



Snake Rattle N Roll (NES)



R.C. Pro-AM (NES)



Battletoads in Battlemaniacs (SNES)



Killerinstinkt (SNES)



Sprengkorps (N64)



Besonders erwartet wurden die Rückkehr von Killer Instinct (eine großartige 16-Bit-Umsetzung der Ultra 64-Arcade) und von Blast Corps (eines der aufregendsten, frischesten und süchtig machendsten Werke des Studios). Abgesehen davon, dass sie Retro-Fans erfreut, unterstreicht diese Nachricht auch die guten Beziehungen zwischen Microsoft (Eigentümer des Studios) und Nintendo. In der gleichen Nintendo Direct-Präsentation wurden Grounded und Pentiment für die Hybridkonsole angekündigt.