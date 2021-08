Mehr Pixel auf dem Xbox-Series-Dashboard

HQ

Obwohl die Xbox Series (X) im Vergleich zur Playstation 5 einen leichten Vorsprung in Bezug auf die digitale Rechenkraft hat und Spiele theoretisch sogar in 8K-Qualität unterstützen können soll, wird die Benutzeroberfläche in 1080p-Qualität dargestellt (im Vergleich zur 4K-Anzeige bei der Alternative von Sony). Xbox Wire enthüllt, dass Personen, die am Xbox-Insider-(Beta-)Programm teilnehmen, die Auflösung der Benutzeroberfläche ab sofort teilweise erhöhen können.

Die Bereiche Home, Guide und andere Segmente werden in diesen Tests in einer "höheren nativen Auflösung" angezeigt, was die Schärfe und Lesbarkeit von Texten verbessert. Die Formulierung lässt uns vermuten, dass Microsoft nach wie vor kein 4K liefert, aber eine Steigerung ist eben eine Verbesserung. Laut Jason Ronald, dem Program Management Director vom Xbox-Team, beansprucht das UI der Konsole nicht den für Spiele verwendeten RAM-Anteil, weshalb keine Einflüsse auf die Performance erwartet werden.