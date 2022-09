Mehr Payday 2 McShay Waffen sind angekommen

HQ

Das zweite McShay-Waffenpaket ist offiziell in Payday 2 angekommen, und dieser DLC hat, wie sein Vorgänger, einen Revolver, eine Schrotflinte und eine Spezialwaffe hinzugefügt, wobei dies die Kahn .357, die VD-12 und die Hailstorm Mk 5 sind. Jede Waffe im Pack hat auch einen alternativen Stil, was bedeutet, dass Sie Ihre Sachen immer noch zur Schau stellen können, während Sie im Spiel rauben.

Das Paket selbst kann für 3,99 US-Dollar erworben werden, ist aber auch Teil des Lost in Transit Bundle, von dem dies der dritte Teil ist. Dieses Bundle kostet 9,99 US-Dollar und enthält auch das zuvor veröffentlichte High Octane Tailor Pack und das Tijuana Music Pack sowie den bevorstehenden Lost in Transit-Raubüberfall, der am 19. Oktober sein Debüt geben wird.

Neben dem McShay Weapon Pack 2 wurden ein paar kostenlose Ergänzungen zu Payday 2 hinzugefügt, darunter ein paar Waffenzauber und auch der neue Tombstone Slugs-Waffenmunitionstyp. Diese verursachen weniger Schaden, wenn sie aus nächster Nähe und persönlich sind, haben aber den gleichen Giftschaden wie Viperngranaten und machen es den Feinden schwerer, sich gegen dich zu wehren.