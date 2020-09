Mehr offizielles Marketing-Material bestätigt ominöse Xbox Series S

Microsoft hat die Existenz der Xbox Series S selbst noch nicht vollständig bestätigt, obwohl es immer mehr glaubwürdige Belege für die Maschine gibt. Der offizielle Series-X-Controller enthüllte das ominöse Gerät, im beiliegenden Handbuch wird das kostengünstige Pendent der Next-Gen-Konsole ebenfalls ausdrücklich erwähnt. Nun hat ein Twitter-Nutzer einen Werbeflyer in die Finger bekommen, auf dem erneut für das neue Next-Gen-System Xbox Series S geworben wird: "Beinhaltet Xbox Live Gold und uneingeschränkten Zugriff auf über 100 hochwertige Spiele für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows 10", heißt es dort. Der Nutzer gab dazu an, dass diese Beilage in einem Paket lag, das er in Microsofts US-amerikanischen Online-Shop gekauft hat.