Mehr Musik und bunte Charaktere in Little Town Hero

Während die Pokémon-Entwickler Game Freak mit Schild/Schwert an der achten Pokémon-Generation sitzen, entwickeln sie parallel das kleine Rollenspiel Little Town Hero. Ihr neues Werk wurde während der diesjährigen E3 ordnungsgemäß enthüllt und erscheint am 16. Oktober in Deutschland auf der Nintendo Switch. Wir müssen darin ein Dorf wieder aufbauen und es in rundenbasierten Kämpfen gegen bösartige Monster verteidigen. Der neueste Trailer konzentriert sich auf die verschiedenen Charaktere unseres Dorfes und stellt die Musik vor, die der Undertale-Schöpfer Toby Fox komponiert hat.

