Mehr M3GAN scheint auf dem Weg zu sein

Es ist erst ein paar Tage her, dass der Science-Fiction-Horrorfilm über eine Killer-Roboterpuppe namens M3GAN in den US-Kinos landete (er wird Ende dieser Woche in die britischen Kinos kommen). Der Film kam aus den Toren zu einem ziemlich beeindruckenden heimischen Eröffnungswochenende, konnte aber den Titanen von Avatar: The Way of Water nicht vom Thron stoßen. Aber obwohl der Film gerade erst debütiert hat, scheint es, als gäbe es Pläne, diese verrückte Serie zu erweitern und zu erweitern.

Wie von Deadline berichtet, wird darauf hingewiesen, dass es sowohl Pläne für eine Fortsetzung gibt, als auch Potenzial für eine " blutigere" und eine nicht bewertete" Ausgabe der aktuellen Kinoversion, bei der die Körperzahl von M3GAN höher ist als das, was derzeit in Kinos gezeigt wird.

Es gibt noch keinen Zeitrahmen, der an eine dieser Ideen gebunden ist, und es ist wahrscheinlich, dass wir nicht viel mehr hören werden, bis der Film seinen Kinolauf beendet hat, aber unabhängig davon, wäre mehr M3GAN etwas, an dem Sie interessiert wären?

Seht euch unten den Trailer zu M3GAN an.