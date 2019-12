Mehr kryptische Zeilen zum neuen Spiel von Bluepoint Games

Bluepoint Studios haben uns das fantastische Remake zu Shadow of the Colossus gebracht, doch auch abseits von diesem Titanen konnte sich das Studio in der Vergangenheit mit ihren hervorragenden Arbeiten an einigen aufwändigen Neuveröffentlichungen einen Namen machen. Gerüchteweise arbeitet der Entwickler derzeit an einem vergleichbar umfangreichen Remake zu Demon's Souls, obwohl das offiziell nicht bestätigt ist. Wir vermuten, dass eines ihrer aktuellen Projekte die Entwicklung eines Playstation-5-Spiels ist.

Schon vor einigen Wochen veröffentlichte Bluepoint eine Art Gedicht, das mit vielen Schlagworten um sich schmiss und in Anlehnung an Titel, wie Castlevania: Symphony of the Night und Metal Gear Solid eine Menge Aufmerksamkeit erhielt. Diese interpretationsartige Form der Kommunikation haben sie nun wiederholt:

"To classics we play -- Zu Klassikern spielen wir

Our blood, sweat, tears give thanks! -- Unser Blut, Schweiß, Tränen danken uns!

To family & fans, eager you stay -- Für Familie und Fans, die gerne bleiben möchten

Cheers rekindle flames - thanks! -- Jubel entzündet die Flammen erneut - danke!

Today feast, tomorrow rest -- Heute wird gefeiert, morgen geruht

Soon the beast freed from jest -- Bald ist das Biest vom Scherz befreit

Temptation we shun -- Versuchungen meiden wir

Then onto the next -- Dann weiter zum Nächsten

We reset to further adorn the genesis -- Wir starten erneut, um den Ursprung weiter zu feiern

An era reborn -- Eine wiedergeborene Ära"

Was erkennt ihr darin?