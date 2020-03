Mehr Inhalte für Tales from the Borderlands gesichtet

Im Jahr 2017 musste der frühere Telltale-Games-Entwickler Nick Herman feststellen, dass 2K Games die Zukunft von Tales from the Borderlands nicht mehr finanzieren wird, weil der Geldgeber mit den Verkaufszahlen unzufrieden war. Das schien den Entwickler aber nicht daran zu hindern, sein Glück trotzdem zu versuchen, wie ein Reddit-Nutzer diese Woche mitteilte. Wir sahen zwei interessante Videos, in denen Clips aus etwas namens Tales from the Borderlands Redux gezeigt wurden.

Wer jetzt direkt an ein Gesamtpaket mit einem zusätzlichen Filter denkt (das haben wir ja beim Batman-Spiel der neuen Entwickler gesehen), der sollte einen genaueren Blick auf die Spielszenen werfen. Im Trailer wird nämlich behauptet, dass wir eine Stunde frischer Inhalte zu Gesicht bekommen sollen, einschließlich neuer Entwicklerkommentare, Charakterbiografien und solchen Extras.

Obwohl diese Clips nur abgefilmt sind scheinen sie ziemlich glaubwürdig zu sein, da die uns unbekannten Szenen ein bisschen zu aufwändig produziert wirken, um gefälscht worden zu sein. Wir vermuten deshalb, dass wir womöglich schon in naher Zukunft einer möglichen Neuveröffentlichung begegnen könnten. Ob wir am Ende vielleicht sogar ein zweites Tales from the Borderlands bekommen?