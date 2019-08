Mehr gruselige Eindrücke von Blair Witch im Gamescom-Trailer

Am 30. August erscheint das Horrorspiel Blair Witch, das die Welt der Horrorfilme wieder in das Reich der Videospiele bringt. Im heutigen Xbox-Livestream wurde ein neuer Trailer für das Game präsentiert, der einige neue Ausschnitte aus der Geschichte preisgab. Sonderlich schlau werden wir aus dem Material nicht, aber atmosphärisch wirken die traumatischen Szenen schon jetzt. Veröffentlicht wird auf Xbox One und PC.

