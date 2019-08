Mehr Gameplay von The Last of Us: Part II soll "bald" kommen

Sony und Naughty Dog zeigen "bald" mehr Gameplay von The Last of Us: Part II, das ist jedenfalls der Eindruck der Besucher einer nicht öffentlichen GameStop-Konferenz, die in dieser Woche mit einigen Nachrichten auf sich aufmerksam machte.

"Ich kann nur sagen, dass es beim Gameplay um Stealth geht und darum, wie man Clicker zu seinem Vorteil einsetzt. Sehr kurzes, aber großartiges vertikales Gameplay", schrieb ein Teilnehmer, der anschließend sagte, dass wir "in Kürze" mit weiteren Eindrücken rechnen können. Seine Schilderungen sind jedoch nicht länger verfügbar.

Während der GameStop-Konferenzen präsentieren einige Publisher den Mitarbeitern des Game-Ladens wohl ihre bevorstehenden Titel, The Last of Us: Part II war offenbar ebenfalls darunter. Das neue Spiel von Naughty Dog ist für Playstation 4 in der Entwicklung, hat aber noch kein Erscheinungsdatum.