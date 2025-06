Mehr Gameplay von Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

HQ

Hast du warten lassen, was? Seitdem ein Remaster von Metal Gear Solid 3: Snake Eater angekündigt wurde, sehnen wir uns danach, in Hideo Kojimas Spionagewelt zurückzukehren, und im neuesten Gameplay-Trailer von State of Play haben wir nicht nur Snake gesehen, wie sie klassische MGS-Bosse in High Definition bekämpfen; Wir bekamen auch andere Spielmodi zu sehen, wie z.B. den Snake vs. Monkey -Modus mit einem Ape Escape -Thema und etwas, das wie eine Art Versteckspiel mit Tarnung aussah.

Hoffentlich werden wir mehr über die anderen Modi des Spiels erfahren, bevor es am 28. August veröffentlicht wird. Hat Ihnen gefallen, was Sie gesehen haben?