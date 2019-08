Mehr Gameplay und Charakter-Infos zu Death Stranding

Gestern Abend fand das mediale Großevent "Gamescom Opening Night Live" statt, mit der die Gamescom-Woche stilecht eingeleitet wurde. Eines der Highlights von Geoff Keighleys Show war der Auftritt seines Freundes Hideo Kojima, der uns weitere Einblicke in sein Spiel Death Stranding gewährte. Darunter waren zwei neue Charakter-Trailer, die uns mit den Figuren "Mama" (gespielt von Margaret Qualley (Once Upon a Time, Leftovers)) und "Deadman" (Regisseur Guillermo del Toro) vorstellten.

Ein bisschen konkreter wurde es beim Gameplay, denn das bietet einiges an Gesprächsstoff. Norman Reedus' Charakter Sam haben wir beispielsweise beim Urinieren gesehen, was in sekundenschnelle einen Pilz züchtete... Während die Spielfigur durch eine weite Welt lief und von Stimmen belästigt wurde, stieß sie auf ein Hologramm, das kein anderer als Keighley selbst war. Der Moderator wurde im Spiel modelliert, denn das scheint für Kojima wichtig zu sein... Gegen Ende des Videos haben wir noch gesehen, dass Sam sein aufgebrachtes Baby beruhigen musste, was wohl durch die Bewegungssteuerung des DualShock-4-Controllers geschieht. Death Stranding erscheint am 8. November auf der Playstation 4.