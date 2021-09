Mehr Gameplay aus dem Festivalabenteuer von Forza Horizon 5

HQ

Playground Games sprach gestern in einem neuen Entwicklertagebuch über die Kampagne von Forza Horizon 5. Wir wussten schon zuvor, dass es verschiedene Festivals geben würde und dass man Rennen absolvieren muss, um an diesen teilnehmen zu können, doch jetzt wissen wir mit Gewissheit, dass sich an dieser Struktur aus den Vorjahren nichts getan hat.

Abgesehen von diesen von Hand gestalteten Renn-Saisons dürft ihr im Open-World-Racer mehrere kleine Herausforderungen erwarten, die verschiedene Spielstile ansprechen wollen. Einige orientieren sich an rasanten Verfolgungsfahrten durch unwegsames Gelände, andere sind halsbrecherische Stunts und manchmal muss man einfach nur ein schönes Foto aufnehmen. Playground Games hat auch die Liste der verfügbaren Autos in Forza Horizon 5 aktualisiert, die ihr an dieser Stelle findet. Das Arcade-Rennspiel erscheint am 9. November auf PC und Xbox-Konsolen.