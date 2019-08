Mehr Eindrücke zum Remake von Zelda: Link's Awakening

Nintendo hat neues Gameplay zu The Legend of Zelda: Link's Awakening veröffentlicht. Im Remake des Game-Boy-Spiels sehen wir Link, der sich mit seinem Enterhaken über Abgründe hangelt, im Verlorenen Wald kämpft, von einer stacheligen Maschine getroffen wird und einigen fallenden Felsbrocken ausweicht. Das Remake zu The Legend of Zelda: Link's Awakening erscheint am 20. September auf der Nintendo Switch. Auf der Gamescom in Köln nächste Woche ist das Spiel neben Luigi's Mansion 3, den neuen Pokémon-Spielen und PlatinumGames' Astral Chain spielbar.

You watching Werben