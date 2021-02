Mehr Charaktere, Level und Herausforderungen in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung geplant

You're watching Werben

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung hat sich für Nintendo und Koei Tecmo als großer Erfolg herausgestellt und auf diesen soll 2021 aufgebaut werden. Am Abend wurde ein Erweiterungspass (Kostenpunkt: 20 Euro) für das Actionspiel angekündigt, der bis Ende des Jahres zusätzliche Inhalte einführen soll.

Am 28. Mai bekommt Titelheld Link auf diesem Wege eine frische Waffe und ein exklusives Kostüm spendiert. Im Juni erweitern neue Spielfiguren das Musou-Abenteuer. Käufer des Expansion-Passes können sich zudem auf eine noch unbekannte Waffenart freuen, mit der sie sich weitere Herausforderungen und noch schwierigeren Feinden stellen. Im November sollen noch mehr spielbare Figuren zum Zelda-Musou hinzukommen. Die bestehenden Charaktere sollen laut Nintendo Ende des Jahres außerdem zusätzliche Attacken erhalten und wir werden neue Gebiete sehen.

Interessanterweise spricht Nintendo auch von "neuen Vignetten", was uns hellhörig werden lässt. Warum wird es nötig sein, bis November die Charakterbilder im Spiel zu aktualisieren? Möglicherweise hat das etwas damit zu tun, was Serienschöpfer Eiji Aonuma zu einem späteren Zeitpunkt im Nintendo-Direct-Video bestätigte: 2021 soll es weitere Nachrichten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild II geben. Es würde doch sicherlich Sinn ergeben, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden, oder?

